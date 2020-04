Ben Affleck, i film e «Tornare a vincere» (Di giovedì 23 aprile 2020) In Tornare a vincere Ben Affleck fa centro. Ingrassato di molti chili. In lotta contro l’alcol. Schiacciato da un divorzio e, come si scoprirà, qualcosa di ben peggiore di questo. In versione «uomo che cade a pezzi», come lo vediamo nel film diretto da Gavin O’Connor, Ben Affleck fa centro. Con i rischi che gli fa correre il regista, noto per il passato da sportivo e pellicole sullo sport come Miracle (sulle Olimpiadi del 1980 e la vittoria dell’Oro della squadra di Hockey Usa), e Warrior, (sulle arti marziali). Perché per un bel pezzo Gavin lascia nuotare Affleck nelle acque pericolose della depressione, senza dare allo spettatore nemmeno un appiglio. Poi, pian piano, i fatti emergono. Il Jack Cunningham interpretato dal due volte premio Oscar Affleck - nella vita vera anche regista, scrittore e produttore - era un asso del basket ... Leggi su gqitalia Tornare a vincere con Ben Affleck da oggi in digitale : ecco dove vederlo

Si riscatta il coach - ma anche Ben Affleck -

