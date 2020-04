“Uno spettatore ogni 5 posti”, la proposta per la ripresa dei campionati (Di mercoledì 22 aprile 2020) Arrivano sempre di più nuove proposte in vista della ripresa della stagione di calcio. L’intenzione è quella di tornare in campo in Serie A, prima con gli allenamenti e poi con il campionato. Per il momento si è parlato solo di porte chiuse, ma adesso è arrivato una proposta interessante. Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex calciatore della Juventus Antonello Cuccureddu: “La ripartenza del calcio? Serve un accordo tra UEFA e Federazioni per finire il campionato, bisogna terminarlo anche giocando in estate, se si gioca di sera si può fare. Magari si può giocare anche con il pubblico più in là, con uno spettatore ogni cinque posti per rispettare le distanze”. “Maratone di sesso e passione irrefrenabile”, la rivelazione ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 22 aprile 2020) Arrivano sempre di più nuove proposte in vista delladella stagione di calcio. L’intenzione è quella di tornare in campo in Serie A, prima con gli allenamenti e poi con il campionato. Per il momento si è parlato solo di porte chiuse, ma adesso è arrivato unainteressante. Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex calciatore della Juventus Antonello Cuccureddu: “La ripartenza del calcio? Serve un accordo tra UEFA e Federazioni per finire il campionato, bisogna terminarlo anche giocando in estate, se si gioca di sera si può fare. Magari si può giocare anche con il pubblico più in là, con unocinque posti per rispettare le distanze”. “Maratone di sesso e passione irrefrenabile”, la rivelazione ...

CalcioWeb : 'Uno spettatore ogni 5 posti', la proposta per la ripresa dei campionati - - TUTTOJUVE_COM : Cuccureddu a RBN: 'Partite con il pubblico con uno spettatore ogni cinque posti' - Ag1962Antonio : @mariogiordano5 In difinitiva, il suo è un altro programma da evitare. Uno spettatore in meno nell'immenso mare ??de… - Ste_Skywalker : @mariogiordano5 poteva almeno dire di dissociarsi dal suo pensiero invece di quella stupida battutina sui campani c… - LEOPOLDOMIRAND2 : @Edorsi53 @Danielegastaldi Cantona viene ricordato per il calcione dato ad uno spettatore!!!!!??poi come giocatore discreto niente di più. -

Ultime Notizie dalla rete : “Uno spettatore Germania, attentato ad Hanau: killer trovato morto in casa Corriere della Sera