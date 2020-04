Ripensare il trasporto pubblico messo in crisi dal Covid-19 (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il settore del trasporto pubblico locale (tpl), dalle grandi città ai piccoli comuni, sta subendo gravi conseguenze dall’emergenza Covid-19. I servizi considerati non interrompibili sono stati fortemente ridimensionati dalle autorità competenti, la domanda di trasporto è crollata dall’inizio del lockdown (una media del 50% con punte fino al 90%) a causa della chiusura di scuole e attività economiche e della difficoltà per chi lavora di utilizzare un mezzo considerato pericoloso. Una perdita economica per il settore stimato in circa 200 milioni al mese.Lo stato di crisi del trasporto pubblico è sotto gli occhi di tutti, con le sue specificità. Crollo dei ricavi da biglietto, riduzione drastica dei corrispettivi ai gestori in caso di contratti che prevedevano un collegamento fra km svolti e trasferimenti. Al tempo stesso i costi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il settore dellocale (tpl), dalle grandi città ai piccoli comuni, sta subendo gravi conseguenze dall’emergenza-19. I servizi considerati non interrompibili sono stati fortemente ridimensionati dalle autorità competenti, la domanda diè crollata dall’inizio del lockdown (una media del 50% con punte fino al 90%) a causa della chiusura di scuole e attività economiche e della difficoltà per chi lavora di utilizzare un mezzo considerato pericoloso. Una perdita economica per il settore stimato in circa 200 milioni al mese.Lo stato didelè sotto gli occhi di tutti, con le sue specificità. Crollo dei ricavi da biglietto, riduzione drastica dei corrispettivi ai gestori in caso di contratti che prevedevano un collegamento fra km svolti e trasferimenti. Al tempo stesso i costi ...

HuffPostItalia : Ripensare il trasporto pubblico messo in crisi dal Covid-19 - ItaloTrieste : RT @MauSbogar: Rete di Mobilità di Emergenza: ripensare la #ReteUrbana facendo #Ciclabili! Una alternativa al trasporto pubblico per stare… - Faferrari63 : Occorrerà ripensare al trasporto cittadino, 10 volte al giorno lo dicono, bene: Intanto vi mando affanculo nell'attesa che ci dite come. - MauSbogar : Rete di Mobilità di Emergenza: ripensare la #ReteUrbana facendo #Ciclabili! Una alternativa al trasporto pubblico… - GiusPecoraro : RT @PuglisiPD: Nella riapertura è importante ripensare i tempi delle città, organizzare il trasporto locale perché non possiamo mettere a r… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripensare trasporto Coronavirus, Fontana: "Ripensare il trasporto pubblico per la fase 2. Ma servono risorse" IL GIORNO Earth Day 2020: un’occasione per riflettere sul futuro della Terra dopo la pandemia

Un’economia circolare incentivata, un’economia dei trasporti e della produzione più sostenibile ... Un trend in crescita, proprio tra i giovanissimi. Basti pensare che dal 2018 l’Agenzia ha finanziato ...

Emergenza Covid, le proposte di PD e UnitiXCastelvetrano all'amministrazione comunale

Presumibilmente, il Ministro dell’Istruzione potrebbe proporre ad un calendario scolastico dilatato che permetta di aumentare i giorni scuola diminuendo le ore giornaliere per classe così da poter ...

Un’economia circolare incentivata, un’economia dei trasporti e della produzione più sostenibile ... Un trend in crescita, proprio tra i giovanissimi. Basti pensare che dal 2018 l’Agenzia ha finanziato ...Presumibilmente, il Ministro dell’Istruzione potrebbe proporre ad un calendario scolastico dilatato che permetta di aumentare i giorni scuola diminuendo le ore giornaliere per classe così da poter ...