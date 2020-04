Psg | l’appello di Al-Khelaifi | «Spero che i giocatori aiutino il club»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Il presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al-, ha parlato a Rmc Sports dell’emergenza coronavirus nelNasser Al-ha parlato a Rmc Sports dei danni che il Coronavirus potrebbe portare nell’economia del. Le parole del presidente dei parigini. L’APPELLO – «che facciano uno sforzo per aiutare il loro. Conoscono le loro responsabilità, questa crisi può portare un impatto notevole sulle casse del. Non è un segreto che gli stipendi siano alti; alla fine della stagione rischiamo di subire perdite colossali. È importante terminare la stagione: da questa crisi c’è solo da imparare e dobbiamo riemergere più forti di prima, per il futuro del calcio francese. Dobbiamo essere uniti, senza egoismi. Non esistono grandi». Leggi su Calcionews24.com