Masiello | «Atalanta? Gol sotto la Nord impensabile Su Barrow…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Nonostante il suo presente sia a Genova,resta legato all’: ecco le parole del difensore sui trascorsi a tinte nerazzurre Intervenuto ai microfoni di Radiodea, Andreaha ricordato alcuni dei gol più importanti segnati con la maglia dell’– «Il gol in Europa Leaguelaè stato qualcosa di. Credo sia stato premiato per la voglia di non mollare, stare sul pezzo e rendere l’più pronta a certi palcoscenici. Ne vado fiero e orgoglioso». GOL – «Meglio il gol contro il Milan o contro l’Everton? I gol che ho fatto sono stati pesanti però non parlo di un gol. Parlo che a distanza di un anno oggi è il salvataggio di Napoli, che vale come un gol. Ci ho creduto fino alla fine rischiando anche di farmi male perchè quando ho sbattuto ...