Indagine a tappeto Barbara D' Urso ribalta Mediaset La calunnia vergognosa del finto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Siamo ai confini con la. Per questoD'ha "to"per scoprire se qualcuno avesse davvero contattato l'uomo che si èinfermiere a un posto di blocco dei carabinieri per passarla liscia avendo violato le norme sull'isolamento. Il signore in questione, che ha pure avuto la brillante idea di pubblicare il video della sua "impresa" sui social, è stato intervistato da La Zanzara, il programma-cult di Radio 24 condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, affermando di essere già stato "richiesto" dalla D'. Apriti cielo. "Leggo molte volte su vari siti che questo e quello dicono: 'Mi ha chiamato la d', mi ha contattato la d'…' Non è mai vero”, ha esordito Carmelita a Pomeriggio 5. Ai suoi programmi, ha spiegato, lavorano una testata giornalistica e un'apposita redazione, "Sono ...