Genoa, Perin: «Nazionale? Ci sono, Mancini sa cosa posso dare» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il portiere del Genoa Mattia Perin lancia un chiaro messaggio alla Nazionale e al commissario tecnico Roberto Mancini Mattia Perin, portiere del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, tornando sulla sua nuova esperienza in rossoblù e lanciando anche un messaggio al c.t. della Nazionale Roberto Mancini. «In questo periodo sto lavorando in casa, faccio pesi e sfrutto la rampa del garage per gli sprint. La ritrovata continuità? Dopo 9 mesi di inattività dovevo dare delle risposte, soprattutto a me stesso. Nazionale? Io ci sono, Mancini mi conosce e sa cosa posso dare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Genoa - Perin : «Gruppo unito nelle difficoltà - lottiamo per la salvezza»

Genoa - Perin : «Ripresa? Ora la priorità è la salute»

DIRETTA/ Milan Genoa (risultato 0-1) streaming DAZN : Perin salva su Ibra e Calha (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il portiere delMattialancia un chiaro messaggio allae al commissario tecnico RobertoMattia, portiere del, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, tornando sulla sua nuova esperienza in rossoblù e lanciando anche un messaggio al c.t. dellaRoberto. «In questo periodo sto lavorando in casa, faccio pesi e sfrutto la rampa del garage per gli sprint. La ritrovata continuità? Dopo 9 mesi di inattività dovevodelle risposte, soprattutto a me stesso.? Io cimi conosce e sa». Leggi su Calcionews24.com

TuttoQuaNews : RT @Sport_Mediaset: #Genoa, #Perin: 'Mi sono dato delle risposte, per la Nazionale ci sono'. Il portiere a #SportMediaset: 'In questi giorn… - Sport_Mediaset : #Genoa, #Perin: 'Mi sono dato delle risposte, per la Nazionale ci sono'. Il portiere a #SportMediaset: 'In questi g… - primocanale : Genoa, Perin e Cassata ancora almeno un anno in maglia rossoblù - 1canalesport : Genoa, Perin e Cassata ancora almeno un anno in maglia rossoblù - gnomini : RT @pianetagenoa: TUTTOSPORT - Il Genoa punta a confermare Perin e Cassata - -