Coronavirus, record di guariti, ma contagi sopra quota 3mila (Di mercoledì 22 aprile 2020) Come ogni giorno arriva puntuale il bollettino del corovavirus della Protezione civile su contagi, attualmente positivi, morti e guariti . Il numero dei casi totali è salito a 187.327, con un incremento di 3.370, superiore ai +2.729 registrato ieri, conseguenza anche dell'elevato numero di tamponi eseguiti. Gli attualmente positivi sono 107.699, con un calo di sole 10 unità dopo quello di -528 di ieri; i guariti sono diventati 54.543, con un aumento di 2.943, superiore anche ai +2.723 di ieri; i morti sono 25.085, con un saldo di +437 inferiore al +534 registrato ieri. Continua a diminuire la pressione sulle strutture ospedaliere: degli attualmente positivi, 2.384 sono in terapia intensiva (87 in meno rispetto a ieri), 23.805 sono ricoverati con sintomi (329 in meno di ieri) e 81.510 sono in isolamento domiciliare (406 in più). Grazie ai 63.101 tamponi eseguiti ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - record di guariti ma i contagi continuano a crescere

Coronavirus - nuovo record di guariti in un giorno. Superati i 25mila morti

Coronavirus, netto calo dei malati, 528 meno di ieri. Record di guariti, 2.723 in un giorno
Effetto coronavirus: nel Def crollo del Pil a -8% e debito record a quota 155-160%
Coronavirus, nuovo record di guariti: 2.943. In leggero aumento i contagi. La Lombardia di nuovo sopra i 1.000 nuovi casi
Record di guariti, quasi 3 mila nelle ultime 24 ore. Si conferma dunque il trend positivo che registra anche un calo dei malati
Potrebbero essere fino a 41.000 i morti reali per coronavirus nel Regno Unito: una strage da record in Europa e più del doppio del bilancio ufficiale