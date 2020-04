App Google ha un nuovo browser in-app mentre ci sono novità per Google Home

Viminale : #violenzadomestica in quarantena #COVID19. ??Chiedi aiuto anche a distanza. Chiama il 1?5?2?2? oppure scarica… - Internazionale : La Apple e Google hanno annunciato una collaborazione per favorire l’uso di app in grado di rilevare i contatti con… - lastknight : Iniziamo la giornata con il mega-spiegone sulle App di Contact Tracing ?? Cosa è il contact tracing ?? Quale ruolo p… - max_manga : 'Sono al vaglio, ha detto Arcuri, «facilitazioni di natura sanitaria»' Questa forse è anche peggio delle limitazio… - MMirko75 : -

App Google Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : App Google