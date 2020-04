Yari Carrisi contro Barbara D’Urso | «Deve morire»

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 21 aprile 2020)Parole imperdonabili, quelle scritte da, figlio di Al Bano e Romina Power, sul suo profilo Instagram. Il cantante, infatti, questa mattina ha pubblicato una storia in cui alludeva alla morte diD’Urso. “La Durso” ha scritto, postando, poco dopo, una serie di commenti ricevuti da alcuni utenti che avevano condiviso le sue parole. Una frase grave e inaccettabile, che chiaramente nessuna motivazione potrebbe mai giustificare. In ogni caso il messaggio – ma potrebbe trattarsi solo di una coincidenza – arriva dopo che la padrona di casa, durante la puntata di ieri di Pomeriggio Cinque, aveva parlato di un presunto ritorno di fiamma tra Al Bano e Loredana Lecciso., in passato, è stato più volte ospite dei programmi di, come del resto gran parte dei componenti della famiglia