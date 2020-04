Yari Carrisi contro Barbara D’Urso: «Deve morire» (Di martedì 21 aprile 2020) Yari Carrisi con Barbara D'Urso e Cristel Carrisi Aggiornamento delle ore 20 – Dopo aver sollevato un polverone sul web, Yari Carrisi fa un (parziale) passo indietro precisando su Instagram di riferirsi al programma e non alla conduttrice quando auspica la morte. La precisazione di Yari Carrisi Yari Carrisi contro Barbara D’Urso Parole imperdonabili, quelle scritte da Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power, sul suo profilo Instagram. Il cantante, infatti, questa mattina ha pubblicato una storia in cui alludeva alla morte di Barbara D’Urso. “La Durso Deve morire” ha scritto Yari, postando, poco dopo, una serie di commenti ricevuti da alcuni utenti che avevano condiviso le sue parole. Una frase grave e inaccettabile, che chiaramente nessuna motivazione potrebbe mai giustificare. In ogni caso il messaggio – ma potrebbe trattarsi solo di una ... Leggi su davidemaggio Yari Carrisi contro Barbara D’Urso : “Deve morire”. Poi chiarisce : “Mi riferivo al programma”

Barbara D’Urso replica a Yari Carrisi - che le ha augurato la morte : grande indignazione (FOTO)

