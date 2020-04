Tfa Sostegno 2020, prova preliminare: possibile rinvio a settembre? (Di martedì 21 aprile 2020) Con il Decreto 11 Marzo sono state rinviate al 18 e 19 Maggio le prove preliminari del V ciclo del Tfa Sostegno 2020: a seguito delle misure di contenimento per bloccare la diffusione del Coronavirus – e la conseguente sospensione delle procedure concorsuali – i corsi di formazione per ottenere la specializzazione per le attività di Sostegno si concluderanno il 15 giugno 2021. Il presente, va a sostituire le disposizioni sulle prove del DM 95 del 12 Febbraio che, oltre alla suddivisione dei 19.585 posti, fissava al 2 e al 3 Aprile le date di svolgimento delle prove. Tuttavia, alcune voci non ufficiali, sostengono che il Ministero voglia farle slittare ulteriormente a settembre. La proposta sarebbe nata dal protrarsi dei contagi, quindi la concentrazione dei numerosi candidati non consentirebbe un’adeguata applicazione del protocollo di ... Leggi su leggioggi Tfa Sostegno 2020 : come iscriversi - nuove scadenze ed elenco completo bandi Università

