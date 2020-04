Rsa Rocca di Papa I figli vedono morire i genitori | “Pazienti contagiati in stanza con i

Leggi su fanpage

(Di martedì 21 aprile 2020) La denuncia dei parenti dei pazienti ricoverati nella Rsa San Raffaele dididove si sono registrati 149 casi di coronavirus e 8 morti: "I pazienti con sintomi gravi come tosse con sangue non sono stati isolati per giorni, rimanendo incon i pazienti sani". Idegli anziani ricoverati hanno poi denunciato scarsa trasparenza, mancanza di comunicazione e di dispositivi di protezione.