Mes, scontro aperto fra Salvini e Giorgetti all'interno della Lega

La Lega divisa sul Mes: è scontro aperto fra Salvini e Giorgetti, il numero 2 del Carroccio. L'ala moderata sarebbe favorevole all'attuazione del Mes. La Lega non è solo Matteo Salvini. Il partito sta perdendo molti consensi in questo periodo. La linea "moderata", guidata da Giorgetti, sarebbe favorevole al Mes proposto dall'Eurogruppo. Questa proposta aiuterebbe … L'articolo Mes, scontro aperto fra Salvini e Giorgetti all'interno della Lega NewNotizie.it.

Governo ultime notizie : scontro Mes tra M5S e Pd. Conte “non dividere”

Mes, “Consiglio Ue non deciderà su Recovery Fund”/ Resta lo schema ‘anti‘ Italia

Ma questo avrebbe voluto dire, stante la distanza ancora fortissima tra Paesi del Nord e del Sud Europa, un nuovo scontro e un ritardo nel via libera al pacchetto da 540 miliardi varato in Eurogruppo ...

