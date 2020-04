L’app Immuni è inutile se l’Italia non fa i tamponi (Di martedì 21 aprile 2020) La tecnologia da sola non può magicamente scovare i casi positivi di Covid-19 in Italia, perché nonostante le grandi discussioni sul funzionamento dell'app di tracciamento che tutti (si spera) porteremo in tasca in questa situazione di emergenza, Immuni sarà solo un contenitore inutile se non sarà associato all'elemento davvero importante: i tamponi. Leggi su fanpage Come il governo sta cambiando idea sulla «quasi obbligatorietà» dell’app Immuni

Coronavirus - da Salvini al Pd : tante le perplessità sull'app Immuni (Di martedì 21 aprile 2020) La tecnologia da sola non può magicamente scovare i casi positivi di Covid-19 in Italia, perché nonostante le grandi discussioni sul funzionamento dell'app di tracciamento che tutti (si spera) porteremo in tasca in questa situazione di emergenza,sarà solo un contenitorese non sarà associato all'elemento davvero importante: i

