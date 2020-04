L’App “Immuni” e i rischi per la privacy. Dubbi dagli esperti del Politecnico di Torino. “Dati conservati sugli smartphone e niente geolocalizzazione” (Di martedì 21 aprile 2020) Per proteggere la privacy degli utenti serve un approccio decentralizzato, dati conservati localmente sui dispositivi, niente geolocalizzazione e certezze sulla cancellazione dei dati raccolti “al termine del periodo di utilità degli stessi ai fini della ricostruzione del contagio”. E’ quanto scrivono in una lettera aperta (qui il testo integrale), esperti ed accademici che hanno raccolto la proposta del Nexa Center for Internet and Society del Politecnico di Torino di rivolgere un appello al Governo, a proposito dell’App “Immuni” per il contact tracing durante il decorso dell’epidemia di Coronavirus e alla vigilia dell’audizione al Copasir del commissario per l’emergenza Domenico Arcuri (nella foto). Per essere ampiamente usata dalla popolazione, scrivono ancora gli esperti, “è essenziale che tale tecnologia sia ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - in Italia arriva l’App “Immuni” : ecco come sarà gestito il nostro ritorno alla “normalità”

