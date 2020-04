Corrotti-Ciacciarelli | più fondi a strutture teatrali

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 aprile 2020) Roma – “Ho sottoscritto la proposta di aumentare il budget destinato al comparto della cultura che andra’ in commissione nella giornata di domani, per sostenere l’aumento deistanziati per ledi esercizio teatrale auspicando che il fondo basti per tutelare tutte lepubbliche e private presenti sul territorio. Stiamo vivendo un momento di crisi che coinvolgera’ tutti i settori e c’e’ la necessita’ di estendere quindi il contributo a piu’possibili”. Cosi’ in un comunicato il consigliere della Lega alla Regione Lazio e presidente della Commissione Cultura, Pasquale, e Laura, consigliere Lega Regione Lazio e membro commissione Cultura.