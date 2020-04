Coronavirus | Molinari e Cincotti cantano con l' Orchestra jazz siciliana | Vi doniamo un

soniabonv : @Ariachetira dite a #molinari che in #Lombardia siamo lasciati a casa senza controlli medici i numeri indicati che… - ferrua_notte : RT @La7tv: #lariachetira Ripartenza, @MauMol (Direttore de La Stampa): 'Rispetto agli altri Paesi europei noi siamo drammaticamente in rita… - Maumol : RT @La7tv: #lariachetira Ripartenza, @MauMol (Direttore de La Stampa): 'Rispetto agli altri Paesi europei noi siamo drammaticamente in rita… - La7tv : #lariachetira Ripartenza, @MauMol (Direttore de La Stampa): 'Rispetto agli altri Paesi europei noi siamo drammatica… - Claudio_direnzo : 'Un imprenditore rischia anche eh, diciamolo. Se un operaio si ammala e infetta tutti gli altri è un rischio eh'. M… -

Vista l'emergenza Coronavirus, Simona Molinari e Peter Cincotti cantano e suonano insieme all'Orchestra jazz siciliana diretta dal maestro Domenico Riina. Eccolo il video della famosa hit "La felicità ...

Eccolo il video della famosa hit "La felicità", registrato interamente da casa: Simona Molinari da Milano, Peter Cincotti da New York. "Speriamo di donarvi anche noi un po' di felicità", scrivono i ...

