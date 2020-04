Concorso Straordinario Secondaria: bozza del bando, posti, prove e programmi (Di martedì 21 aprile 2020) Resa nota la bozza del bando Concorso Straordinario Secondaria, in attesa la discussione con i sindacati. La Ministra Azzolina ha confermato la pubblicazione per consentire ai neo immessi di prendere servizio all’inizio del prossimo anno scolastico. Più tempo invece ci vorrà per il Concorso Ordinario Secondaria che, pur bandito in contemporanea, vedrà una selezione con più prove. Scarica la bozza Il Decreto Milleproproghe ha stabilito come termine ultimo per la pubblicazione in Gazzetta il 30 Aprile 2020. Le domande potrebbero essere avviate dal 28 maggio al 3 luglio con svolgimento ad agosto. Attendiamo la conferma con la pubblicazione dei documenti ufficiali e definitivi. In questo articolo vediamo punto per punto le ultime determinazioni in merito al Concorso Straordinario, oltre a una prima suddivisione dei posti per Regione. Concorso Scuola ... Leggi su leggioggi Inail - concorso straordinario per 200 medici e 100 infermieri

Concorso straordinario scuola 2020 : modifiche per Coronavirus in arrivo?

Concorso Straordinario Secondaria - c’è la bozza del bando : come e quando uscirà (Di martedì 21 aprile 2020) Resa nota ladel, in attesa la discussione con i sindacati. La Ministra Azzolina ha confermato la pubblicazione per consentire ai neo immessi di prendere servizio all’inizio del prossimo anno scolastico. Più tempo invece ci vorrà per ilOrdinarioche, pur bandito in contemporanea, vedrà una selezione con più. Scarica laIl Decreto Milleproproghe ha stabilito come termine ultimo per la pubblicazione in Gazzetta il 30 Aprile 2020. Le domande potrebbero essere avviate dal 28 maggio al 3 luglio con svolgimento ad agosto. Attendiamo la conferma con la pubblicazione dei documenti ufficiali e definitivi. In questo articolo vediamo punto per punto le ultime determinazioni in merito al, oltre a una prima suddivisione deiper Regione.Scuola ...

PortalEducatori : #educatori (Concorso straordinario, perché non far partecipare docenti con 3 anni solo su sostegno? Lettera) -… - orizzontescuola : Concorso straordinario, perché non far partecipare docenti con 3 anni solo su sostegno? Lettera - orizzontescuola : Il concorso straordinario e la disumanizzazione dei docenti precari. Lettera - PortalEducatori : #educatori (Il concorso straordinario e la disumanizzazione dei docenti precari. Lettera) - - PAdamo65 : @Mov5Stelle Fermate la Azzolina... Concorso straordinario: basta valutare i titoli e gli anni di servizio ed assume… -