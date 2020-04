Arcuri: “Riaprire, ma cautela. App fondamentale per Fase 2” (Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – La app per il contact tracing sarà assolutamente sicura, garantirà la privacy – diritto inalienabile -, sarà volontaria ma soprattutto fondamentale per la Fase 2 della riapertura e la convivenza con il Covid-19. È quanto dichiarato dal commissario per l’emergenza Domenico Arcuri in conferenza stampa alla Protezione Civile, rispondendo ai diversi dubbi espressi – tra gli altri – anche dal Copasir su Immuni, l’app della Bending Spoons scelta dal governo per il tracciamento immediato dei contatti. “La App per il contact tracing risponderà a due requisiti fondamentali: la sicurezza e la privacy“, ha ribadito Arcuri sottolineando che i dati anagrafici e sanitari dei cittadini dovranno essere conservati su una “infrastruttura pubblica e italiana”. “La privacy e la riservatezza ... Leggi su quifinanza (Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – La app per il contact tracing sarà assolutamente sicura, garantirà la privacy – diritto inalienabile -, sarà volontaria ma soprattuttoper la2 della riapertura e la convivenza con il Covid-19. È quanto dichiarato dal commissario per l’emergenza Domenicoin conferenza stampa alla Protezione Civile, rispondendo ai diversi dubbi espressi – tra gli altri – anche dal Copasir su Immuni, l’app della Bending Spoons scelta dal governo per il tracciamento immediato dei contatti. “La App per il contact tracing risponderà a due requisiti fondamentali: la sicurezza e la privacy“, ha ribaditosottolineando che i dati anagrafici e sanitari dei cittadini dovranno essere conservati su una “infrastruttura pubblica e italiana”. “La privacy e la riservatezza ...

