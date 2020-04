Su Telegram l’estrema destra si organizza per scendere in piazza il prossimo 25 aprile (Di lunedì 20 aprile 2020) Una protesta in una data simbolica, in un 25 aprile che – ultimamente – viene sempre più violato da iniziative di questo genere. L’estrema destra italiana si sta organizzando su Telegram per scendere in piazza proprio nel giorno della Liberazione. Nulla, però, a che vedere con l’esaltazione della resistenza italiana e sulla liberazione dal nazifascismo. La scelta del 25 aprile sembra quasi una provocazione: si invitano le persone a scendere in piazza a partire dalle 17 per riprendersi i propri spazi di libertà che sarebbero stati limitati dal lockdown. LEGGI ANCHE > Forza Nuova marcia verso San Pietro, la processione di Pasqua che sfida i divieti 25 aprile Telegram, il tentativo di proteste dell’estrema destra «Siamo – si legge nella nota pubblicata sull’app di messaggistica a corredo dell’evento – ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 20 aprile 2020) Una protesta in una data simbolica, in un 25che – ultimamente – viene sempre più violato da iniziative di questo genere. L’estremaitaliana si stando superinproprio nel giorno della Liberazione. Nulla, però, a che vedere con l’esaltazione della resistenza italiana e sulla liberazione dal nazifascismo. La scelta del 25sembra quasi una provocazione: si invitano le persone aina partire dalle 17 per riprendersi i propri spazi di libertà che sarebbero stati limitati dal lockdown. LEGGI ANCHE > Forza Nuova marcia verso San Pietro, la processione di Pasqua che sfida i divieti 25, il tentativo di proteste dell’estrema«Siamo – si legge nella nota pubblicata sull’app di messaggistica a corredo dell’evento – ...

LaStampa : L’estrema destra vuole scendere in piazza il 25 aprile: le convocazioni su Telegram - LaStampa : Alla chat si sono iscritte 14 mila persone in 48 ore. Il segretario di Forza Nuova, Roberto Fiore, ha rilanciato l’… - giornalettismo : Un'idea del genere è pericolosa di per sé, mentre l'accostamento di questa protesta dell'estrema destra con il… - ecortuso : RT @francescatotolo: Cercate su Google notizie “Francesca Totolo” e vi appare “L’estrema destra vuole scendere in piazza il 25 aprile: le c… - Stefania_1972 : RT @francescatotolo: Cercate su Google notizie “Francesca Totolo” e vi appare “L’estrema destra vuole scendere in piazza il 25 aprile: le c… -

Ultime Notizie dalla rete : Telegram l’estrema La sua natura è troppo estrema... Su "Ariel" di Sylvia Plath Pangea.news