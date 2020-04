Sda down | il sito non funziona Impossibile accedere al portale di spedizione pacchi

Ultime Notizie dalla rete : Sda down

Il Sussidiario.net

Chi avesse tentato di accedere al sito di SDA Spedizioni, i “corrieri” utilizzati appunto per spedire merce in giro per tutta l’Italia, avrà riscontrato notevoli problemi. Come denunciato da più parti ...I problemi SDA attuali potrebbero rientrare anche in poco tempo ma per il momento la tempistica di risoluzione del down resta impossibile da stabilire a priori. Questo primo approfondimento sarà ...