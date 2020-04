Morgan torna a parlare di Bugo con la Ventura su Instagram

Leggi su dilei

(Di lunedì 20 aprile 2020) Dopo una breve pausa che ci aveva fatto pensare alla fine della querelle tra, il cantautore milanesea fare il nome del suo ex amico e collega. Questa volta non si tratta però dell’ennesimo capitolo dello scontro che ha tenuto banco negli ultimi mesi, ma di un divertente siparietto che vede protagonista anche Simona, in una direttacon la conduttrice, ha infatti ricordato un episodio avvenuto molti anni fa: “Tu sei stata la prima a scoprire, l’hai portato a Quelli che il calcio…” – ha rivelato. Lo smarrimento di Super Simo era evidente nei suoi occhi, tanto che il cantante ha proseguito: “Ma non ti ricordi? Gli hai fatto pubblicità, sei stata la prima. Sei la scopritrice di, tu ci credevi. Ti parlo di 10 anni fa”. Simona, sconcertata, ha confessato di non ...