L'uomo nudo, ma con la mascherina, sul filobus (Di lunedì 20 aprile 2020) A Milano l’uomo del weekend è stato quel signore che viaggiava reiteratamente sulla 90 indossando la mascherina d’ordinanza ma tenendo il pene fuori dai calzoni. Il suo gesto estremo può essere interpretato variamente. Secondo alcuni si tratta soltanto di un cittadino ligio alla legge ma disorientat Leggi su ilfoglio L'uomo nudo col naso di fuori

Uomo cammina nudo in centro a Milano - fermato dalla polizia si giustifica : “Mi hanno rubato tutto”

Nancy Brilli posta il video di un uomo nudo in giro per Roma durante il lockdown (Di lunedì 20 aprile 2020) A Milano l’del weekend è stato quel signore che viaggiava reiteratamente sulla 90 indossando lad’ordinanza ma tenendo il pene fuori dai calzoni. Il suo gesto estremo può essere interpretato variamente. Secondo alcuni si tratta soltanto di un cittadino ligio alla legge ma disorientat

MarottaMahalufe : Se Dio esistesse, cosa alquanto impensabile nel mio sistema intellettivo, solo lui saprebbe quanto di peggio può es… - SavaStefanosava : Uomo nudo,con le mani in tasca - ziaNinna : @Verdedisera1 @CappuccettoRo10 @matteosalvinimi Che dire? Inutile cercare di farvi entrare in testa quella che è la… - mircobaruffa : @redherojtd @MonsDiBruno Già!!! Il cuore del singolo uomo chi lo conosce in profondità 1Sam16,7)? Colui k lo abita?… - DanielaBarbero7 : @LinoGuanciale @RaiUno #lallieva CC da seduttore di allieve a CC sedotto dall'allieva: innamorato cotto da abbando… -