L' animale più lungo del mondo

(Di lunedì 20 aprile 2020) Eccolo, l'del. Ricercatori dello Schmidt Ocean Institute hanno filmato un sifonoforo di lunghezza eccezionale alla profondità di 630 metri in un canyon sottomarino al largo dell’Australia. Simile a un nastro spiraliforme, ha lo spessore di un manico di scopa e le sembianze un serpente peloso, in realtà filamenti che sono una selva di piccoli tentacoli destinati ad afferrare le prede di cui si nutre setacciando le acque in mare aperto. Il pilota del robot Rov SuBastian, usato per l'esplorazione sottomarina che lo ha avvistato, usando il laser ha calcolato che il diametro nel punto massimo dell'anello della creatura fosse di 15 metri e la lunghezza intera dell'circa 47 metri. https://twitter.com/SchmidtOcean/status/1247231196347674625In realtà non lo si può definire unperché i sifonofori sono ...