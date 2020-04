Incapaci di pensare a lungo termine (Di lunedì 20 aprile 2020) I politici sono incalzati dalle fluttuazioni settimanali dei sondaggi, i manager sono ossessionati dalla necessità di fornire buoni risultati trimestrali, e noi ci siamo abituati a vivere nell’eterno presente della rete. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 20 aprile 2020) I politici sono incalzati dalle fluttuazioni settimanali dei sondaggi, i manager sono ossessionati dalla necessità di fornire buoni risultati trimestrali, e noi ci siamo abituati a vivere nell’eterno presente della rete. Leggi

Patrizia_RF : RT @Franc_Pon: @Patrizia_RF @VotersItalia Neanche a me piace quello che sta facendo questo governo. Il guaio è che sono talmente incapaci c… - Franc_Pon : @Patrizia_RF @VotersItalia Neanche a me piace quello che sta facendo questo governo. Il guaio è che sono talmente i… - cecchettialessi : @SGerolita @Andyphone @Clementeferoce @matteosalvinimi In questo momento non si può pensare di regolarizzare e o ac… - gpellegrino55 : @anie_lothlorien Se in rete ci fosse una taskforce (che vanno tanto di moda) di avvocati si potrebbe pensare ad una… - Vince88Io : @aconoscitore @albertoinfelise Dai non ci credo che siete incapaci di pensare oltre il vostro piccolo mondo e guard… -

Ultime Notizie dalla rete : Incapaci pensare Incapaci di pensare a lungo termine - Annamaria Testa Internazionale Incapaci di pensare a lungo termine

Il nostro futuro cambierà per forza. Adesso dovremmo proporci di migliorarlo rendendolo più equo e più sostenibile. Se non lo miglioriamo da subito, peggiorerà. Pensare a lungo termine vuol dire ...

È il momento di pensare al mondo che verrà

Il capitalismo si è praticamente disgregato, a causa di leader incapaci o autoritari, e la crisi climatica ci ha già fatto intravedere ... Immagino che, grazie al distanziamento sociale, per la prima ...

Il nostro futuro cambierà per forza. Adesso dovremmo proporci di migliorarlo rendendolo più equo e più sostenibile. Se non lo miglioriamo da subito, peggiorerà. Pensare a lungo termine vuol dire ...Il capitalismo si è praticamente disgregato, a causa di leader incapaci o autoritari, e la crisi climatica ci ha già fatto intravedere ... Immagino che, grazie al distanziamento sociale, per la prima ...