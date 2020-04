Gianni Sperti | età | altezza | moglie | caduta

(Di lunedì 20 aprile 2020) Chi è? Scopriamo curiosità e dettagli sulla vita di uno dei volti più amati dal pubblico televisivo che segue le trasmissioni del pomeriggio di Canale 5.Nato a Manduria (provincia di Taranto) il 12 aprile 1973, sotto il segno dell'Ariete,ha recentemente compiuto 47 anni. Pesa circa 70 kg ed è alto circa 175 cm. Cresciuto a Pulsano, studia sin da bambino danza a livello professionale. Il suo debutto televisivo è nel 1995, con la partecipazione nel corpo di ballo del programma di Canale 5 La sai l'ultima? VIP. A 23 anni diventa primo ballerino della trasmissione Buona domenica, ruolo che ricoprirà fino al 2000. Dopo aver danzato per numerose altre produzioni televisive, a partire dal 2003 commenta le storie d'amore di Uomini e Donne come opinionista, al fianco di Tina Cipollari.: ...

tele_blog : Cosa aspettarci da questa nuova edizione di #UominiEDonne? Facile. Tanto trash. Soprattutto perchè, collegati da ca… - infoitcultura : Uomini e donne, Gianni Sperti: una trappola per Gemma - infoitcultura : Uomini e Donne | Gianni Sperti avvisa Gemma: “Devi stare attenta a …” - infoitcultura : Gianni Sperti catturato dal format | Opinionista sorpreso da Uomini e Donne - infoitcultura : Gemma Galgani messa in guardia da Gianni Sperti: “Ci può essere l’inganno” -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Sperti

Gossipblog.it

E oggi sembra che a dare inizio a questa nuova formula sia la Galgani. A commentare il percorso di Gemma ci pensano, ovviamente, Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due opinionisti prendono parte alle ...A grande richiesta Uomini e Donne torna in TV in piena emergenza C, e ovviamente in una versione del tutto nuova proprio per far fronte ad eventuali contagi. Sui social intanto sono spuntate le prime ...