Festa di compleanno in un ristorante | Cristiano Ronaldo fa la quarantena a modo suo

Leggi su fanpage

(Di lunedì 20 aprile 2020) Neldi famigliaha festeggiato assieme ad altre 20 persone ildella nipote. Il video ha destato molte polemiche per l'interpretazione molto personale dell'isolamento da parte del calciatore che ancora non ha "deciso" di tornare in Italia. A generare ulteriore preoccupazione anche la notizia di un focolaio di contagi da covid-19 a una ventina di chilmetri da Funchal, dove CR7 e la famiglia hanno la villa.