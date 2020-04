forumJuventus : Emre Can: 'Sarri non mi ha mai dato una buona opportunità. Ripensando all'anno scorso a Torino ho scritto un bel ca… - SkySport : Juve, Pjanic è tornato a Torino: 'Back to the business'. Dybala sorride con la Play - tuttosport : #Juve, #Pjanic a Torino: è stato il primo a tornare ?? - sheyrazkook : RT @forumJuventus: Emre Can: 'Sarri non mi ha mai dato una buona opportunità. Ripensando all'anno scorso a Torino ho scritto un bel capitol… - tuttonapoli : Da Torino - La Juve per Milik vuole offrire 15 mln, ma è un'opzione di riserva -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Juve Torino-Juventus 3-2: quando tre minuti bastano e avanzano Toro News Napoli, Ferlaino: "La Juve al San Paolo per ripartire dopo il virus? Inimmaginabile..."

«Purtroppo non ha espulso Pjanic in Inter-Juventus. Avrebbe meritato la seconda ... «Manca a tutta l’Italia sportiva e io sono un grande appassionato». La serie A vuole ripartire.

Emre Can, altra frecciata a Sarri: "Non mi ha mai dato una possibilità"

Il centrocampista tedesco, passato a gennaio al Borussia Dortmund, torna a criticare il tecnico: "Ho vissuto momenti davvero difficili, ero un giocatore ...

«Purtroppo non ha espulso Pjanic in Inter-Juventus. Avrebbe meritato la seconda ... «Manca a tutta l’Italia sportiva e io sono un grande appassionato». La serie A vuole ripartire.Il centrocampista tedesco, passato a gennaio al Borussia Dortmund, torna a criticare il tecnico: "Ho vissuto momenti davvero difficili, ero un giocatore ...