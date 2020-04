Contagiati da coronavirus in Italia: malati, morti, guariti. I numeri aggiornati a oggi, oltre 181mila casi positivi (Di lunedì 20 aprile 2020) Di seguito il bollettino con l’aggiornamento sul numero di Contagiati, morti, guariti da coronavirus in Italia. Il numero totale di positivi in Italia, da quando è iniziata l’emergenza, è di 181.228 che sono così ripartiti: 108.237 ammalati, 48.877 guariti, 24.114 morti. Di seguito il quadro dettagliato. BOLLETTINO Contagiati DA coronavirus IN Italia (19 aprile): TOTALE CONTAGI IN Italia (dall’inizio dell’emergenza): 178.972 (oggi 2.256): 108.237 ammalati, 48.877 guariti, 24.114 morti TOTALE malati: 108.237 (oggi calo di 290) di cui: 2.573 in terapia intensiva, 24.906 ricoverati con sintomi, 80.758 in isolamento domiciliare. TOTALE morti: 24.114 (oggi aumento di 454) TOTALE guariti: 48.877 (oggi aumento di 1.822) stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla ... Leggi su oasport Coronavirus - bollettino del 20 aprile : 181.228 contagiati di cui 48.887 guariti e 24.114 morti

Coronavirus - i morti e i contagiati in Italia

