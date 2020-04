Canada | 16 morti in una sparatoria Ucciso il killer

(Di lunedì 20 aprile 2020) È statol’uomo armato, un odontotecnico 51enne di nome Gabriel Wortman, che nella notte tra sabato e domenica, vestito da poliziotto e viaggiando su un’auto simile a quella delle forze dell’ordine, ha, secondo i dati diffusi dalla polizia federale, almeno 16 persone in luoghi diversi, per motivi ancora ignoti – inquesto genere di sparatorie sono un fenomeno raro. Il massacro compiuto è il più grave della storia del Paese. Dopo una caccia all’uomo durata 12 ore in tutte le province della Regione Wortman è stato raggiunto nei pressi di Portapique, a 100 chilometri da Halifax, la capitale. È morto dopo uno scontro a fuoco. Tra le vittime anche una poliziotta, che è stata identificata come Constable Heidi Stevenson, madre di due ragazzi e con 23 anni di servizio sulle spalle. Anche un altro ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, In #Canada una 'casa di riposo degli orrori', 31 morti. Trovati #anziani abbandonati, affamati e cop… - fattoquotidiano : Coronavirus – Canada, casa di riposo abbandonata dallo staff: anziani morti, abbandonati e affamati - LaStampa : In Canada la casa di riposo degli orrori: il personale è fuggito abbandonando gli anziani, 31 morti - mauriziocanetta : #permattinieri Svizzera. 27 mila casi, 1’135 morti. Ticino, aprono cantieri con meno di 10 operai. USA, cresce la p… - MaggioreSimona : RT @repubblica: Canada, vestito da poliziotto fa una strage: almeno dieci morti [aggiornamento delle 01:14] -

Almeno dieci morti in Nuova Scozia. Trudeau: il mio cuore è con tutti coloro che sono rimasti colpiti in questa terribile situazione Strage in Canada. Almeno dieci persone, tra cui un'agente di ...L'uomo, un dentista di 51 anni, si era travestito da agente e aveva modificato la sua auto per farla somigliare a quella della polizia. Ancora ignote le cause del gesto. Non si conoscono, per il momen ...