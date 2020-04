Tensione a Torino: anarchici contro la Polizia dopo un doppio arresto – VIDEO (Di domenica 19 aprile 2020) Tensione a Torino quest’oggi a ora di pranzo: la Polizia arresta due rapinatori e gli anarchici del posto si scagliano contro le forze dell’ordine per liberarli. All’interno le immagini dello scontro. Torino, altissima Tensione quest’oggi in città in piena emergenza coronavirus. Ma la problematica sanitaria, a fronte di ogni aspettativa, non c’entra. La domenica di … L'articolo Tensione a Torino: anarchici contro la Polizia dopo un doppio arresto – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Anarchici tentano di impedire l'arresto di due rapinatori : tensione a Torino

Torino - dalle 17 ostensione straordinaria della Sacra Sindone : dove vederla

Tensione Torino - TuttoSport : “ancora scintille in allenamento tra compagni” - il VIDEO dell’episodio (Di domenica 19 aprile 2020)quest’oggi a ora di pranzo: laarresta due rapinatori e glidel posto si scaglianole forze dell’ordine per liberarli. All’interno le immagini dello s, altissimaquest’oggi in città in piena emergenza coronavirus. Ma la problematica sanitaria, a fronte di ogni aspettativa, non c’entra. La domenica di … L'articololaun– VIDEO proviene da www.inews24.it.

salvosottile : Tensione a Torino, la polizia arresta due rapinatori e gli anarchici scatenano l'inferno. In ottanta sono scesi da… - BlitzQuotidiano : Anarchici cercano di liberare dalla Polizia due presunti rapinatori, tensione a Torino VIDEO - saverio01450738 : RT @salvosottile: Tensione a Torino, la polizia arresta due rapinatori e gli anarchici scatenano l'inferno. In ottanta sono scesi da una c… - popmusic_lovers : RT @salvosottile: Tensione a Torino, la polizia arresta due rapinatori e gli anarchici scatenano l'inferno. In ottanta sono scesi da una c… - Titty66Santa : RT @salvosottile: Tensione a Torino, la polizia arresta due rapinatori e gli anarchici scatenano l'inferno. In ottanta sono scesi da una c… -

Ultime Notizie dalla rete : Tensione Torino Tensione in Barriera di Milano a Torino: gli antagonisti cercano di liberare due rapinatori bloccati dalla polizia La Stampa Torino, caos dopo una rapina: decine di persone in strada contro la polizia, 6 arresti

Momenti di tensione oggi a Torino in corso Giulio Cesare, in zona Aurora. Decine di persone, alcune identificate dalla polizia come appartenenti all'area antagonista, hanno contestato e tentato di ...

Siracusa, minacce al sindaco Italia: la solidarietà di associazioni, sindacati e politica

in una situazione che rischia di esplodere sotto il profilo della tensione sociale”. Passanisi ha anche avanzato un appello a tutte le forze sociali della città e della provincia a favore dei sindaci.

Momenti di tensione oggi a Torino in corso Giulio Cesare, in zona Aurora. Decine di persone, alcune identificate dalla polizia come appartenenti all'area antagonista, hanno contestato e tentato di ...in una situazione che rischia di esplodere sotto il profilo della tensione sociale”. Passanisi ha anche avanzato un appello a tutte le forze sociali della città e della provincia a favore dei sindaci.