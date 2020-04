Steve Cash la star di YouTube si è suicidato aveva solo 40 anni

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 19 aprile 2020)si è tolto la vita a 40, il messaggio di cordoglio dei fans alla voce di Talking Kitty Cat Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa improvvisa diladie la voce di Talking Kitty Cat si è suicidata. Secondo quanto riferito da Tmz, è morto qualche giorno fa per una ferita da arma da fuoco autoinflitta. Infatti, l’uomoproblemi mentali molto seri e dopo una lunga battaglia purtroppo si è arreso. Ladisoltanto 40ed era riuscito a collezionare 2,43 milioni di follower sul suo canale con oltre 770 milioni di visualizzazioni. Purtroppo, però, non è riuscito a superare tutti i suoi problemi. Sua moglie Cecilia De Costaha annunciato che l’uomo era morto sui social network venerdì mattina, dopo aver trovato il corpo di suo marito. La morte di...