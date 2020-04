Serie A | pubblicati i protocolli per la ripresa | tutto su screening e sessioni di

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 19 aprile 2020) Si può tornare in campo. LaA è al lavoro per permettere ladel campionato e completare la stagione per evitare pesantissimi danni dal punto di vista economico. La ‘Gazzetta dello Sport’ ha pubblicato il documento della commissione medico scientifica della Figc, si tratta del protocollo da seguire per le 20 squadre e degli arbitri, fatto di test,, allenamenti individuali. Il primo documento è prettamente medico, ecco le parti più importanti. “La Società Sportiva assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago nonché alla ventilazione dei locali. È necessario dotare il personale sanitario addetto alla valutazione preliminare e alla sorveglianza clinica del Gruppo Squadra di mascherine, di vario ...