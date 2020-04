Pd: centri Covid Lazio modello nazionale (Di domenica 19 aprile 2020) Roma – “La scelta di mettere in campo strutture Covid dedicate per gli utenti delle Rsa ha protetto una fascia fragile di cittadini e rappresenta un punto di riferimento nazionale nella strategia antivirus”. Lo scrive in un comunicato il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre. “Anche una sola vittima e’ un dramma, per questo non riesco a capire come si possa fare polemica su un tema cosi’ complesso e delicato nel pieno dell’emergenza. Viviamo tutti un momento durissimo, straordinario e che i cittadini hanno capito molto bene. Stiamo uniti, restiamo a fianco di medici infermieri e delle famiglie che vivono momenti di angoscia. Ciascuno per quel puo’ e per le proprie responsabilita’. Le chiacchiere e le polemiche- conclude Astorre- non salvano vite e non mettono paura al virus”. Leggi su romadailynews Covid-19 - speranze dall'eparina : Aifa autorizza studio in 14 centri italiani. Coinvolti 300 pazienti

Covid-19 - la speranza si chiama eparina : Aifa autorizza studio avanzato in 14 centri italiani

Covid-19 - la speranza si chiama eparina : Aifa autorizza studio avanzato in 14 centri italiani (Di domenica 19 aprile 2020) Roma – “La scelta di mettere in campo strutturededicate per gli utenti delle Rsa ha protetto una fascia fragile di cittadini e rappresenta un punto di riferimentonella strategia antivirus”. Lo scrive in un comunicato il segretario del PdBruno Astorre. “Anche una sola vittima e’ un dramma, per questo non riesco a capire come si possa fare polemica su un tema cosi’ complesso e delicato nel pieno dell’emergenza. Viviamo tutti un momento durissimo, straordinario e che i cittadini hanno capito molto bene. Stiamo uniti, restiamo a fianco di medici infermieri e delle famiglie che vivono momenti di angoscia. Ciascuno per quel puo’ e per le proprie responsabilita’. Le chiacchiere e le polemiche- conclude Astorre- non salvano vite e non mettono paura al virus”.

Palazzo_Chigi : Il Covid-19 ci costringe a stare a casa ma se per te e per i tuoi figli è solo un luogo di violenza e paura potete… - sbonaccini : #agricolturaER in @RegioneER la MANODOPERA stagionale si cerca online sul portale 'Lavoro per te'. @AlessioMammi: I… - fattoquotidiano : Coronavirus, l’Aifa autorizza studio su anticoaugulante eparina contro il Covid-19. Test su 300 pazienti in 14 cent… - romadailynews : Pd: centri Covid Lazio modello nazionale: #Roma – “La scelta di mettere in campo strutture… - MonicaR09570209 : @matteocacciola @PoliticaPerJedi Sono utilizzati nei centri Covid per sterilizzare gli ambienti (guardi su Google),… -

Ultime Notizie dalla rete : centri Covid Pd: centri Covid Lazio modello nazionale RomaDailyNews Ospedale, Comitato: “I posti letto in Rianimazione attivati per il covid resteranno anche dopo l’emergenza?”

compresi il laboratorio analisi ed il centro trasfusionale, molto importante per un ospedale, come il nostro, votato all’emergenza, a detta di tutti. Pertanto chiediamo al dottor Milani che ci dica ...

Coronavirus, fase 2: ripartiremo così, dallo sport libero ai trasporti: i cinema resteranno chiusi

Coronavirus, Zaia: «Chiudere le regioni ... nel Lazio ferme al Nord Sulla base dell’ultimo Dcpm del governo Conte le librerie possono già tornare ad ospitare clienti. In realtà però i centri di ...

compresi il laboratorio analisi ed il centro trasfusionale, molto importante per un ospedale, come il nostro, votato all’emergenza, a detta di tutti. Pertanto chiediamo al dottor Milani che ci dica ...Coronavirus, Zaia: «Chiudere le regioni ... nel Lazio ferme al Nord Sulla base dell’ultimo Dcpm del governo Conte le librerie possono già tornare ad ospitare clienti. In realtà però i centri di ...