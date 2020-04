Immuni con un’App. Dubbi sull’efficacia del sistema di contact tracing adottato dal Governo. Possibili rischi per la privacy e la sicurezza informatica (Di domenica 19 aprile 2020) Alla fine la scelta è ricaduta sulla software house milanese Bending Spoons e la sua App (Immuni), per gestire la Fase-2 dell’emergenza Coronavirus. Ma già si levano Dubbi e perplessità. Come quelle raccolte dall’Agenzia Dire, dell’avvocato Andrea Lisi, presidente di Anorc Professioni ed esperto di diritto dell’informatica, che non risparmia critiche all’ordinanza firmata dal commissario straordinario Domenico Arcuri (nella foto). E non solo per le criticità relative alla privacy di milioni di italiani. Cosa sappiamo? “Quel poco che si sa – afferma Lise – sui contorni del sistema di contact tracing non è per niente rassicurante. E io sono piuttosto perplesso. Leggendo l’ordinanza sottoscritta da Arcuri non si riesce a comprendere alcun dettaglio sull’efficacia della soluzione tecnologica ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - la virologa Cristina Giraldi : ecco come funzionano contagi - terapie e immunità

Coronavirus : app Immuni per monitorare i contagiati (Di domenica 19 aprile 2020)

