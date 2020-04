Fontana: "Delibera Rsa Lombardia uguale al Lazio". D'Amato: "Mistificatore" (Di domenica 19 aprile 2020) “La Delibera della Lombardia sulle rsa è uguale a quella del Lazio. Ma al governatore del Lazio non è stato fatto alcun tipo di contestazione”. A pronunciare queste parole è stato Attilio Fontana, governatore della regione più colpita dal coronavirus. La frase non è piaciuta all’assessore alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato, che ha risposto a tono.Fontana, parlando a Radio Padania della vicenda delle Rsa lombarde - dove si sono registrati numerosi casi di contagio da Covid-19 - ha detto: “Si cerca di attaccare l’organizzazione lombarda. C’è un attacco nel confronto mio in quanto rappresentante di una certa parte politica. Si sta facendo quel fuoco incrociato - ha aggiunto - che è sempre stato fatto quando al governo c’era un rappresentante del centrodestra. Qui al governo ... Leggi su huffingtonpost LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Fontana : “Su Rsa delibera uguale al Lazio”

