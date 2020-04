Fase 2, le famiglie sono in difficoltà: “Chi si occuperà dei bambini?” (Di domenica 19 aprile 2020) La Fase 2 si avvicina. Tutti gli esperti della Task Force che accompagnano il governo nelle sue decisioni in questa situazione di emergenza Coronavirus, stanno facendo il possibile per trovare il modo meno rischioso di riaprire le attività produttive. L’unica pecca è che nella concitazione del momento, il governo sta dimenticando un dettaglio fondamentale: i figli minori di chi ricomincerà a lavorare a chi saranno affidati? Le mamme, per questo motivo, sono in rivolta. Il gruppo mammadim****, che vanta un blog da 52 mila followers, ha lanciato un’hashtag: #noncisiamo. La domanda che tutti si stanno facendo è : “Chi si occuperà dei più piccoli, quando riapriranno uffici e aziende?”. Una risposta da parte del governo continua a non arrivare. Il blog aveva sempre trattato temi legati alla maternità in modo ironico, ... Leggi su bigodino Milleproroghe : Parrini - 'si apre fase crescita - sostegno a imprese e famiglie' (Di domenica 19 aprile 2020) La2 si avvicina. Tutti gli esperti della Task Force che accompagnano il governo nelle sue decisioni in questa situazione di emergenza Coronavirus, stanno facendo il possibile per trovare il modo meno rischioso di riaprire le attività produttive. L’unica pecca è che nella concitazione del momento, il governo sta dimenticando un dettaglio fondamentale: i figli minori di chi ricomincerà a lavorare a chi saranno affidati? Le mamme, per questo motivo,in rivolta. Il gruppo mammadim****, che vanta un blog da 52 mila followers, ha lanciato un’hashtag: #noncisiamo. La domanda che tutti si stanno facendo è : “Chi si occuperà dei più piccoli, quando riapriranno uffici e aziende?”. Una risposta da parte del governo continua a non arrivare. Il blog aveva sempre trattato temi legati alla maternità in modo ironico, ...

MinisteroSalute : In un mese reclutati 20.040 tra medici, infermieri e operatori sanitari contro il #Covid19. @robersperanza:'Risult… - Linkiesta : Per il #4maggio è previsto l'inizio della #fase2 dell'emergenza #coronavirus. Ma se la #scuola rimane chiusa fino a… - luigidimaio : Vogliamo ripartire, ma la fase 2 dovrà essere intelligente. La priorità è la vita. Dobbiamo essere e restare uniti,… - lvoir : RT @MinisteroSalute: In un mese reclutati 20.040 tra medici, infermieri e operatori sanitari contro il #Covid19. @robersperanza:'Risultato… - valeria_frezza : Le famiglie verso la “fase 2”: ma a pagare sono le mamme | Rep -

Ultime Notizie dalla rete : Fase famiglie Le famiglie verso la “fase 2”: ma a pagare sono le mamme La Repubblica Riva Trigoso: “Fincantieri, la sicurezza”

“La sicurezza dei lavoratori – prosegue il capogruppo di Forza Italia in Regione – coincide con la sicurezza delle loro famiglie e del nostro territorio, tanto più in questa fase delicata, in cui è di ...

leggi le altre "Poesì"

Mentre vediamo dispiegare contro famiglie in terrazza gli elicotteri di quelle forze dell’ordine che, sino a soli sei mesi fa, erano senza benzina per il normale servizio di pattuglia, nelle sale dei ...

“La sicurezza dei lavoratori – prosegue il capogruppo di Forza Italia in Regione – coincide con la sicurezza delle loro famiglie e del nostro territorio, tanto più in questa fase delicata, in cui è di ...Mentre vediamo dispiegare contro famiglie in terrazza gli elicotteri di quelle forze dell’ordine che, sino a soli sei mesi fa, erano senza benzina per il normale servizio di pattuglia, nelle sale dei ...