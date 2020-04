Etna in eruzione, lava e fumo dal vulcano (Di domenica 19 aprile 2020) lava e fumo si alzano dall’Etna da questa mattina alle 8.30, quando son state registrate le prime attività stromboliane del vulcano. I vulcanologi dell’Ingv di Catania hanno psiegato: “L’ampiezza del tremore vulcanico mostra un repentino aumento e ha raggiunto valori alti. Le sorgenti del segnale sono localizzate nell’area del cratere SEC”. L'articolo Etna in eruzione, lava e fumo dal vulcano proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera L’Etna in eruzione - colate laviche e colonne di fumo Terremoto nel Pavese - scossa 3.7 avvertita anche a Milano

