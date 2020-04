Coronavirus, meno vittime e ricoveri in terapia intensiva rispetto a ieri. In Lombardia, superati i 12 mila morti (Di domenica 19 aprile 2020) Il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia è 178.972, con un incremento rispetto a ieri di 3.047 nuovi casi. Lo registra il bollettino del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus diffuso oggi dal Dipartimento della Protezione civile. Il numero totale di attualmente positivi è di 108.257, con un incremento di 486 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.635 sono in cura nelle terapie intensive, con una decrescita di 98 pazienti rispetto a ieri, 25.033 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 26 pazienti rispetto a ieri, 80.589 persone, pari al 74% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. I deceduti oggi sono 433 in più rispetto a ieri e portano il totale a 23.660. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 47.055, con un incremento di ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - in Calabria 1.035 positivi su 22.234 tamponi : positivo il 4 - 6% dei controllati - è la Regione meno colpita d’Italia [DATI]

Coronavirus - in Sicilia continua il trend positivo : anche oggi il 98% dei tamponi è NEGATIVO - sempre meno i ricoverati (Di domenica 19 aprile 2020) Il totale delle persone che hanno contratto il virus in Italia è 178.972, con un incrementodi 3.047 nuovi casi. Lo registra il bollettino del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione deldiffuso oggi dal Dipartimento della Protezione civile. Il numero totale di attualmente positivi è di 108.257, con un incremento di 486 assistiti. Tra gli attualmente positivi 2.635 sono in cura nelle terapie intensive, con una decrescita di 98 pazienti, 25.033 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 26 pazienti, 80.589 persone, pari al 74% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. I deceduti oggi sono 433 in piùe portano il totale a 23.660. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 47.055, con un incremento di ...

Prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.635, 98 in meno rispetto a ieri. Di questi, 922 sono in Lombardia, 25 in meno rispetto a ieri. Dei 108.257 ...

Arezzo, 19 aprile 2020 - Il ritmo a doppia cifra non demorde, il contagio non morde ma continua ad "abbaiare" parecchio. I casi stavolta sono tredici. Uno in piùdi ieri e uno in meno del giorno prima.

