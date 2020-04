Uomini e Donne Over, Ida Platano in quarantena: “Tante notti insonni” (Di sabato 18 aprile 2020) Uomini e Donne Over, Ida Platano: “Tante le notti insonni e i pianti per le nostre perdite” L’Italia è in quarantena e pochi possono dire che cosa succederà il 4 maggio, la data in cui si dovrebbe ripartire piano piano. Nel frattempo la televisione fa quel che può: alcuni programmi in onda su Rai1 si allungheranno fino a metà giugno e Uomini e Donne tornerà lunedì pomeriggio, alla solita ora, al fine di far compagnia ai telespettatori orfani delle vicende sentimentali di Gemma Galgani; la formula è rinnoavata per l’occasione, certo, ma il successo è (quasi) assicurato. Nel frattempo Ida Platano, dama del Trono Over, con un messaggio speciale su Instagram confessa: “Tutti abbiamo pensato che fosse  un problema facile da risolvere questo virus, ma così non è stato. Tante ... Leggi su lanostratv Uomini e Donne | Giulio Raselli si sbilancia : “Lorenzo Riccardi è …”

