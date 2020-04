Ultime Notizie Roma del 18-04-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 aprile 2020)dailynews radiogiornale in ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in vista della fase 2 latta sforzo dei tecnici Turi aperture differenziate per macroarea seconda della diffusione del contagio con un monitoraggio dopo 15 giorni per verificare la Tenuta del contenimento il 4 maggio dovrebbe aprire Seppur con limitazioni e divieti anche bar ristorante Park ma Palazzo Chigi parla di ipotesi non definitive Ricciardi dice invito alla prudenza e la seconda Ondata epidemiche certa Korea to accelerate arriverebbe prima parte La gara per l’acquisizione dei test sierologici che serviranno la messa in atto della campagna Nazionale che rileverà l’immunità dei cittadini alzarsi due Il commissario straordinario mi procuri ha indetto la gara INAIL procedura semplificata di massima urgenza per l’acquisto di chitarre agenti ...