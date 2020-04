Roma, aggredisce l’ex fidanzata a martellate e le ruba il pc prima della fuga (Di sabato 18 aprile 2020) Nonostante l’emergenza Coronavirus che continua a mietere vittime in tutta Italia, non si arresta l’ondata di violenze domestiche. A Roma, un uomo di 47enne anni ha aggredito con un martello l’ex fidanzata, di 10 anni più giovane, ferendola gravemente. È successo venerdì a Capannelle. L’uomo, originario della capitale, è stato in breve tempo identificato e arrestato dalla polizia Romana, con l’accusa di tentato omicidio e rapina. Due settimane fa, un femminicidio è purtroppo andato fino in fondo: un uomo ha ucciso la moglie a Varese, prima di suicidarsi. Si è coperto il volto, ma lei ha riconosciuto l’ex fidanzato Il 47enne Romano ha atteso l’ex fidanzata in un box condominiale nel quartiere del VII Municipio. Era vestito con abiti scuri e indossava una mascherina e degli occhiali da sole per ... Leggi su thesocialpost Roma choc : aggredisce l’ex fidanzata con un martello - viva per miracolo

Roma - aggredisce l'ex compagna a coltellate

Roma - aggredisce la moglie e picchia anche figlia di pochi mesi : arrestato 40enne (Di sabato 18 aprile 2020) Nonostante l’emergenza Coronavirus che continua a mietere vittime in tutta Italia, non si arresta l’ondata di violenze domestiche. A, un uomo di 47enne anni ha aggredito con un martello l’ex, di 10 anni più giovane, ferendola gravemente. È successo venerdì a Capannelle. L’uomo, originariocapitale, è stato in breve tempo identificato e arrestato dalla poliziana, con l’accusa di tentato omicidio e rapina. Due settimane fa, un femminicidio è purtroppo andato fino in fondo: un uomo ha ucciso la moglie a Varese,di suicidarsi. Si è coperto il volto, ma lei ha riconosciuto l’ex fidanzato Il 47enneno ha atteso l’exin un box condominiale nel quartiere del VII Municipio. Era vestito con abiti scuri e indossava una mascherina e degli occhiali da sole per ...

Agenzia_Ansa : Aggredisce la ex a martellate, la donna è grave. E' accaduto a Roma nella zona Capannelle #ANSA - RaiNews : #18aprile Ha aspettato la sua ex nel box auto condominiale e l'ha colpita a martellate. Prima di scappare le ha rub… - repubblica : Roma, aggredisce ex a martellate: donna grave [aggiornamento delle 10:15] - ilfaroonline : Roma, aggredisce la ex nel box a martellate: arrestato - KatiaC_1979 : RT @Agenzia_Ansa: Aggredisce la ex a martellate, la donna è grave. E' accaduto a Roma nella zona Capannelle #ANSA -