Panna da cucina fatta in casa | un basic velocissimo da preparare

La Panna da cucina è un elemento essenziale per la preparazione di tantissimi piatti, dai più semplici ai più complessi. Siamo abituate a comprarla già pronta ma può capitare di averne bisogno in un momento in cui è impossibile andare ad acquistarla. E allora come si fa? Niente panico! Continuate a leggere e scoprirete quanto è facile prepararla in casa. Panna da cucina fatta in casa Ingredienti: Olio di semi di girasole o di mais, 345 g; Latte freddo (di frigo), 200 g; Sale, un pizzico e comunque a seconda dei gusti. Utensili: Minipimer/ Frullatore ad immersione; Una ciotola alta, per evitare gli schizzi. Preparazione: Versate il latte nella ciotola e aggiungete un pizzico di sale. Chiaramente se vi piace un sapore meno delicato aggiungetene quanto basta. Immergete il minipimer/frullatore ad immersione ed iniziate a lavorare il latte con ...

