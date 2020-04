Il M5s si spacca sulle nomine delle partecipate | l’appello dei “dissidenti” contro la

(Di domenica 19 aprile 2020) Il termine per depositare le liste è il prossimo 20 aprile, ma sembra essere già stato trovato l’accordo sui posti chiave dei verticigrandicome Eni, Enel, Poste e Leonardo, i cui amministratori delegati dovrebbero essere riconfermati. Intesa raggiunta dopo una riunione ieri sera tra le forze di maggioranza, incluso dunque il M5s. Un accordo che però vede l’opposizione di una parte dello stesso Movimento, che vuole ostacolare la riconferma di Claudio Descalzi come Ad dell’Eni. A fare da portavoce a un documento condiviso è Alessandro Di Battista, direttamente dal suo profilo Facebook. «Ci hanno chiamato giustizialisti e manettari, ci hanno accusato di essere eccessivamente rigorosi. Ma in un Paese come il nostro era necessario che una forza politica mettesse nero su bianco che solo chi ha la fedina penale pulita ...

La polemica spacca politici e medici: tutti dovranno farlo ... che tra l’altro aveva messo in imbarazzo il Movimento 5 Stelle in cui ci sono molte posizioni no-vax o free-vax. “Vaccino anti-Covid ...Politica - Un post a più firme per mettere in discussione le nomine varate anche dai Cinque Stelle. Nel mirino la gestione di Conte e Fraccaro. Dopo voci che si rincorrono per diverse ore durante la ...