Francesco Totti: “Stavo per separarmi da mia moglie Ilary”. Per colpa di un gatto (Di sabato 18 aprile 2020) L'ex capitano della Roma, Francesco Totti, s'è confessato durante una diretta su Instagram con Bobo Vieri. Ha parlato di tutto, dagli allenamenti alla Zeman per restare in forma fino alla decisione della moglie, Ilary, di portare a casa un gatto. "Lei lo voleva a tutti i costi. Nemmeno mi ha chiesto nulla e non ci siamo parlati per due giorni". Leggi su fanpage Francesco Totti commuove il web : “Con voi tutto è più bello”

“Con voi…”. Francesco Totti - la dedica ai figli è un inno all’amore. Parole e immagini mozzafiato

Francesco Totti - messaggio d'amore per i figli/ Foto : "Con voi tutto è più bello" (Di sabato 18 aprile 2020) L'ex capitano della Roma,, s'è confessato durante una diretta su Instagram con Bobo Vieri. Ha parlato di tutto, dagli allenamenti alla Zeman per restare in forma fino alla decisione della, Ilary, di portare a casa un. "Lei lo voleva a tutti i costi. Nemmeno mi ha chiesto nulla e non ci siamo parlati per due giorni".

OfficialASRoma : ? Altra votazione aperta per il #BestRomaGoal ??? ?? Sempre per la parte del tabellone dedicata a Francesco Totti...… - EuropaLeague : Francesco Totti = ______ - ASRomaEN : ?? | #OnThisDay in 1999... Marco Delvecchio and Francesco Totti combine to deliver another memorable derby win! ??… - hbakicoskun : @buzzspor Francesco Totti - marcopompei78 : RT @Daje_Roma1: Ogni tanto Carlo mi chiamava. “Staje vicino, consiglialo”. Ma era una cosa tra me e Mazzone. Francesco non sapeva niente di… -