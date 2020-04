Francesco Totti si confida in diretta con Bobo Vieri: “Mi stavo separando con Ilary Blasi per Donna Paola” (Di sabato 18 aprile 2020) C’è una nuova donna nel cuore di Francesco Totti. Una presenza che ha rubato lo spazio che era di Ilary Blasi. Si chiama Donna Paola ed è una magnifica gatta canadian sphynx. L’abbiamo scoperto grazie ad una esilarante diretta Instagram tra l’ex numero dieci giallorosso e Bobo Vieri. “Mia moglie l’ammazzerei, guarda che cosa m’ha comprato”, spiega Totti all’ex compagno di nazionale mostrando all’improvviso lo sphynx che è un felino privo di pelo. Allorché Bobo lo ha rintuzzato incredulo: “Ma che cos’è un cane?”. E Totti: “Ma che cane? un pipistrello! È un gatto senza peli”. Poi l’aggiunta che fa ammattire dalle risate i due: “L’ho chiamata donna Paola”. Il siparietto continua con la gattina che miagola e Totti che descrive come la gatta ... Leggi su ilfattoquotidiano Francesco Totti Instagram | la clamorosa confessione su Ilary

Francesco Totti a Vieri : “Per colpa del gatto mi stavo separando con Ilary”

“Stavo per separarmi da Ilary per colpa sua”. Francesco Totti - la ‘confessione’ arriva in diretta : cosa è successo (Di sabato 18 aprile 2020) C’è una nuova donna nel cuore di. Una presenza che ha rubato lo spazio che era di. Si chiama Donna Paola ed è una magnifica gatta canadian sphynx. L’abbiamo scoperto grazie ad una esilaranteInstagram tra l’ex numero dieci giallorosso e. “Mia moglie l’ammazzerei, guarda che cosa m’ha comprato”, spiegaall’ex compagno di nazionale mostrando all’improvviso lo sphynx che è un felino privo di pelo. Allorchélo ha rintuzzato incredulo: “Ma che cos’è un cane?”. E: “Ma che cane? un pipistrello! È un gatto senza peli”. Poi l’aggiunta che fa ammattire dalle risate i due: “L’ho chiamata donna Paola”. Il siparietto continua con la gattina che miagola eche descrive come la gatta ...

OfficialASRoma : ? Altra votazione aperta per il #BestRomaGoal ??? ?? Sempre per la parte del tabellone dedicata a Francesco Totti...… - EuropaLeague : Francesco Totti = ______ - ASRomaEN : ?? | #OnThisDay in 1999... Marco Delvecchio and Francesco Totti combine to deliver another memorable derby win! ??… - blogtivvu : ? ?Francesco Totti e Ilary Blasi hanno litigato per via del loro gatto! L'ex campione della Roma, durante una diret… - Noovyis : (“Stavo per separarmi da Ilary per colpa sua”. Francesco Totti, la ‘confessione’ arriva in diretta: cosa è successo… -