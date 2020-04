Fase 2, Marsilio: “Condivido i timori: serve gradualità. Va evitata l’onda di contagi al Sud” (Di sabato 18 aprile 2020) Cautela e necessità di tutelare tutti. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha lanciato un appello al buon senso nella gestione della Fase 2, sottolineando che con “una ripartenza ampia nelle regioni più colpite dal virus” si rischia di “esportarlo in quelle regioni meno colpite”. “E credo – ha sottolineato il governatore – che nessuno voglia questo”. Marsilio: “Riaprire con gradualità sarebbe più prudente” “Non c’è una ricetta pronta, una soluzione definitiva. Si sta ancora discutendo e studiando. Quando poi ci saranno delle decisioni allora si potrà valutare e decidere cosa fare”, ha premesso Marsilio. L’esponente di FdI ha quindi chiarito di condividere “la preoccupazione che se vi è una ripartenza ampia nelle regioni ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 aprile 2020) Cautela e necessità di tutelare tutti. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco, ha lanciato un appello al buon senso nella gestione della2, sottolineando che con “una ripartenza ampia nelle regioni più colpite dal virus” si rischia di “esportarlo in quelle regioni meno colpite”. “E credo – ha sottolineato il governatore – che nessuno voglia questo”.: “Riaprire con gradualità sarebbe più prudente” “Non c’è una ricetta pronta, una soluzione definitiva. Si sta ancora discutendo e studiando. Quando poi ci saranno delle decisioni allora si potrà valutare e decidere cosa fare”, ha premesso. L’esponente di FdI ha quindi chiarito di condividere “la preoccupazione che se vi è una ripartenza ampia nelle regioni ...

