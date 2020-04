Ciacciarelli | necessaria burocrazia zero | imprese soffocate

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 aprile 2020) Roma – “La parola d’ordine della ripresa deve essere:. Leogni anno pagano un prezzo altissimo, 57,2 miliardi di euro a causa del cattivo funzionamento della macchina statale e regionale, sommersa da carte, disposizioni, leggi e decreti che rallentano lo sviluppo del nostro territorio. A distanza di 10 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto liquidita’, tanto per fare un esempio, nessuna impresa e’ ancora riuscita ad ottenere 1 euro di prestito. Per non parlare del caos che domina negli uffici dei commercialisti letteralmente sommersi dalle telefonate dei poveri imprenditori che non sanno se e come possono slittare il pagamento delle tasse, come ricorrere alla CIG, quando verra’ erogata ai propri dipendenti o se possono tornare a operare.” “Secondo la Cgia di Mestre in Italia si stima vi siano ...