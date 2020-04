"Belen in quarantena". Dalla Toffanin, la rivelazione intima della Rodriguez: qui viene fuori un terremoto (Di sabato 18 aprile 2020) Belen Rodriguez sta scrivendo un libro approfittando della quarantena da coronavirus? La confessione è arrivata dal salotto di Verissimo: il programma di Silvia Toffanin sta mandando in onda storie vecchie ma anche alcune nuove, ovvero dei video che i Vip inviano alla redazione. Uno di questi è arrivato da Belen: “Mi sono messa a scrivere tanto. Ho scritto a me stessa, alla mia famiglia, a mio marito, ho scritto a miglio figlio. Sono cose che mi rimarranno, perché ho scritto proprio ‘Belen in quarantena'”. Parole che lasciano facilmente immaginare che la showgirl argentina stia pensando di raccogliere quanto scritto in un libro: chissà, magari potrebbe ripercorrere il successo letterario della rivale Giulia De Lellis. Leggi su liberoquotidiano Verissimo - Belen Rodriguez in quarantena confessa : “È molto dura”

BELEN RODRIGUEZ/ "Quarantena? È difficile ma ho la mia famiglia. Abbiamo tempo per.."

Belen e Stefano - festa di compleanno per Santiago in quarantena stupisce (FOTO) (Di sabato 18 aprile 2020)sta scrivendo un libro approfittandoda coronavirus? La confessione è arrivata dal salotto di Verissimo: il programma di Silviasta mandando in onda storie vecchie ma anche alcune nuove, ovvero dei video che i Vip inviano alla redazione. Uno di questi è arrivato da: “Mi sono messa a scrivere tanto. Ho scritto a me stessa, alla mia famiglia, a mio marito, ho scritto a miglio figlio. Sono cose che mi rimarranno, perché ho scritto proprio ‘in'”. Parole che lasciano facilmente immaginare che la showgirl argentina stia pensando di raccogliere quanto scritto in un libro: chissà, magari potrebbe ripercorrere il successo letterariorivale Giulia De Lellis.

blogtivvu : Belen Rodriguez sta scrivendo un libro? Chi lo sa… ?? ? La showgirl argentina ha mandato un video inedito a Verissim… - zazoomnews : Verissimo Belen Rodriguez in quarantena confessa: “È molto dura” - #Verissimo #Belen #Rodriguez - TheFolloWerTv : Belen in quarantena, il libro che 'mi sono scritta me stessa' #verissimo - Madeline_Tiger : Vedo che Belen è riuscita a trovare un chirurgo estetico anche in quarantena. BRAVA!!! ???????? Vergognato zoccola! #verissimo - immacolatadeli1 : -